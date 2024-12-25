2024年护照含金量排行榜出炉，日本滑落至第二位

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2024年全球护照含金量排行榜出炉，长年被誉为“地表最强”的日本护照滑落至第二位。

近日，对可免签入境的国家和地区数量进行比较后排序得出的2024年全球护照含金量排行榜出炉，日本位列第二。自2018年起，日本曾连续6年位居第一，但在2024年的榜单中，新加坡独占鳌头。发布该排行榜的英国咨询公司Henley & Partners依据国际航空运输协会（IATA）的数据，针对199个国家和地区的护照、227个入境目的地进行了调查。

除了日本外，芬兰、法国、德国、意大利、韩国、西班牙等国均并列第二。持有这些国家的护照可免签入境192个国家和地区，位列榜首的新加坡护照可免签入境195个国家和地区。

2024年全球护照含金量排行榜 （括号内是可免签入境的国家和地区数量）

第一位 新加坡（195）

第二位 日本、芬兰、法国、德国、意大利、韩国、西班牙 （192）

第三位 奥地利、丹麦、爱尔兰、卢森堡、荷兰、挪威、瑞典（191）

第四位 比利时、新西兰、葡萄牙、瑞士、英国（190）

第五位 澳大利亚、希腊（189）

出处：Henley & Partners

前五名之外，美国护照排在第八位（可免签入境186个国家和地区），中国台湾排在第34位（可免签入境141个国家和地区），俄罗斯护照排在第46位（可免签入境116个国家和地区），中国大陆护照排在第60位（可免签入境85个国家和地区），埃及护照排在第90位（可免签入境52个国家和地区）。阿联酋护照首次跻身前十，排在第九位（可免签入境185个国家和地区）。

另一方面，日本允许70个国家和地区的护照免签入境，排在第70位。新加坡允许164个国家和地区的护照免签入境，排在第15位。

标题图片：PIXTA

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