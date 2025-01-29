日本人英语水平降至非英语国家和地区第92位

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近日一份调查显示，在116个母语非英语国家和地区中，日本人的英语能力排在第92位。排名较上一年下降5位，在亚洲国家和地区中也处于较低水平。

国际语言培训机构“EF英孚教育（EF Education First）”（总部位于瑞士）近日发布的2024年调查结果显示，在116个母语非英语国家和地区中，日本人的英语水平排在第92位，在亚洲23个国家和地区中排在第16位。日本被划分为五个等级中靠后的第四等级，即“水平较低等级（全球62到92位）”。

调查分析了全球大约210万人在线参加的免费测试数据，以“英语能力指数”的形式对各个国家和地区进行排名。各地区测试参与人数的比例分别是，欧洲35%，非洲24%，亚洲23%，中南美洲21%，中东地区13%。参与者年龄的中位数是26岁。

英语水平与日本相当的国家和地区包括佛得角、科威特（并列第89位）、中国大陆（91位）等。在首次实施该调查的2011年，日本排名第14位，当时只有大约40个调查对象国，随着调查对象国家和地区逐渐增多，日本的排名开始不断下降。

英语水平最高的国家依然是上一年位列榜首的荷兰，划分在“高超等级”（1到9位）和“较高等级”（10到31位）的国家大多为欧洲国家。

从亚洲国家和地区的情况来看，新加坡排名最高（第3位），其次是菲律宾（22位）、马来西亚（26位）等。韩国和印度分列第50和第69位。英孚相关人士指出，“全球各国整体英语水平已经连续4年下滑，今年60%的国家分值都低于去年。这或许反映出人们对英语的关注程度有所弱化，同时称，亚洲地区“比其他地区的下滑程度更为明显”，原因在于印度和中国大陆的英语水平下滑。

2024年世界主要国家和地区英语水平排名

（母语非英语国家和地区：16位以下仅列出亚洲国家和地区）

1 荷兰 2 挪威 3 新加坡 4 瑞典 5 克罗地亚 6 葡萄牙 7 丹麦 8 希腊 9 奥地利 10 德国 11 南非 12 罗马尼亚 13 比利时 14 芬兰 15 波兰 22 菲律宾 26 马来西亚 32 中国香港 50 韩国 56 尼泊尔 61 孟加拉国 63 越南 67 巴基斯坦 69 印度 73 斯里兰卡 80 印度尼西亚 84 蒙古 88 吉尔吉斯斯坦 91 中国大陆 92 日本

（EF英孚教育 EF EPI英语能力指数）

标题图片：PIXTA

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