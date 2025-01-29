日本人英语水平降至非英语国家和地区第92位

日本人英语水平降至非英语国家和地区第92位社会 教育
近日一份调查显示，在116个母语非英语国家和地区中，日本人的英语能力排在第92位。排名较上一年下降5位，在亚洲国家和地区中也处于较低水平。
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
国际语言培训机构“EF英孚教育（EF Education First）”（总部位于瑞士）近日发布的2024年调查结果显示，在116个母语非英语国家和地区中，日本人的英语水平排在第92位，在亚洲23个国家和地区中排在第16位。日本被划分为五个等级中靠后的第四等级，即“水平较低等级（全球62到92位）”。
调查分析了全球大约210万人在线参加的免费测试数据，以“英语能力指数”的形式对各个国家和地区进行排名。各地区测试参与人数的比例分别是，欧洲35%，非洲24%，亚洲23%，中南美洲21%，中东地区13%。参与者年龄的中位数是26岁。
英语水平与日本相当的国家和地区包括佛得角、科威特（并列第89位）、中国大陆（91位）等。在首次实施该调查的2011年，日本排名第14位，当时只有大约40个调查对象国，随着调查对象国家和地区逐渐增多，日本的排名开始不断下降。
英语水平最高的国家依然是上一年位列榜首的荷兰，划分在“高超等级”（1到9位）和“较高等级”（10到31位）的国家大多为欧洲国家。
从亚洲国家和地区的情况来看，新加坡排名最高（第3位），其次是菲律宾（22位）、马来西亚（26位）等。韩国和印度分列第50和第69位。英孚相关人士指出，“全球各国整体英语水平已经连续4年下滑，今年60%的国家分值都低于去年。这或许反映出人们对英语的关注程度有所弱化，同时称，亚洲地区“比其他地区的下滑程度更为明显”，原因在于印度和中国大陆的英语水平下滑。
2024年世界主要国家和地区英语水平排名
（母语非英语国家和地区：16位以下仅列出亚洲国家和地区）
|1
|荷兰
|2
|挪威
|3
|新加坡
|4
|瑞典
|5
|克罗地亚
|6
|葡萄牙
|7
|丹麦
|8
|希腊
|9
|奥地利
|10
|德国
|11
|南非
|12
|罗马尼亚
|13
|比利时
|14
|芬兰
|15
|波兰
|22
|菲律宾
|26
|马来西亚
|32
|中国香港
|50
|韩国
|56
|尼泊尔
|61
|孟加拉国
|63
|越南
|67
|巴基斯坦
|69
|印度
|73
|斯里兰卡
|80
|印度尼西亚
|84
|蒙古
|88
|吉尔吉斯斯坦
|91
|中国大陆
|92
|日本
（EF英孚教育 EF EPI英语能力指数）
标题图片：PIXTA
版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。