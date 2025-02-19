独居老人将占日本家庭的两成

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据推算，2050年日本单身老年人家庭占比将达到20%。对越来越多的人来说，“未来”等待他们的或将是孤独的生活。

日本厚生劳动省下属国立社会保障与人口问题研究所进行的家庭数量推算显示，2050年单身家庭在家庭总数中的占比将达到44.3%。该研究所基于人口普查数据每5年进行一次推算，此次对直至2050年的30年时间进行了推算。

截至2020年，全国家庭总数为55705000户。其中，单身家庭21151000户，占比为38%。从各都道府县来看，只有北海道（40.5%）、东京（50.2%）、京都（41.2%）、大阪（41.8%）、福冈（40.7%）五个都道府县的单身家庭占比超过了40%。

到2050年时，家庭总数将减少至52607000户，而单身家庭数将增加至23301000户。除了大城市圈外，地方上的单身家庭占比也将上升，超过半数（27个）都道府县的单身家庭占比都将超过40%。

在超高龄化程度不断加深的日本，“单身家庭的增加”意味着“单身老年人家庭的增加”。2050年，65岁以上单身老年人家庭将达10839000户，约为2020年的1.5倍，其中704万户是75岁以上单身家庭。

2050年，所谓“团块二世”（指上世纪70年代中前期的婴儿潮中出生的一代人）将年逾75岁。这一代人的求职就业期正好是在泡沫经济破灭后，企业收缩正式员工录用名额，大力推行非正式用工模式的时期，往往就业不稳定，且收入较低，进而导致不婚和少子化问题十分突出。未来，他们将成为无依无靠的高龄老年人。

标题图片：PIXTA

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