70%受访企业赞成上调“103万日元”的所得税起征线

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作为增加民众实际收入的减税措施，国民民主党提出了上调个人所得税“103万日元”起征线的方案。帝国数据库公司的调查显示，受到用工荒困扰的企业认为，除了可以缓解“控制劳动（时间）”的问题外，此举还有助于推动经济整体向好，因而支持率达到了70%。

此项调查于11月8日至12日期间实施，收到1691家企业的有效回答。结果显示，整体上67.8%的受访企业“赞成”上调“103万日元”起征线，加上认为“应该取消”起征线（21.9%）的企业在内，支持重新研究考虑的合计占到了90%。

按照现行规定，一旦年收入超过103万日元，就必须缴纳个人所得税和居民税。为了避免越过纳税起征线，零工等群体中存在“控制劳动（时间）”的现象，使得企业用工荒问题雪上加霜。顺便提一句，如果是学生打工，年收入103万日元也会成为父母能否适用抚养子女抵税政策的衡量标准。

国民民主党的选举承诺中，提到了将这个103万日元免税额度（基础抵扣额与工资收入抵扣额合计）上调至178万日元，增加民众实际收入。这一主张得到民众支持，在早先的众议院选举中，该党的议席数大幅增加，已经开始与自民和公明执政联盟展开磋商，以求上调起征线。

在帝国数据库的调查中，各行业人士纷纷表达了意见，有餐饮行业人士表示“许多零工工作时都会考虑是否会超过103万日元起征线问题，如果标准上调，就能消除他们控制劳动时间现象”，有房地产行业人士表示“减税效应将激活消费活动”，还有信息服务业人士表示“感觉就算付出了劳动也要纳税，反倒会吃亏。103万日元这种制度已经落后于时代，应该取消”。

不过，为支撑这样的减税措施，必须确保财政收入和削减财政支出，官房长官林芳正透露，据推算“预计将减少七八万亿日元的财政收入”。帝国数据库的调查也显示，虽然属于少数派，但也有人提出反对意见，比如有建筑行业人士认为“将导致财政收入不足，恐怕会引发增税”。

另外，大和综研的推算数据显示，如果上调免征税额度中的基础抵扣额，从产生的减税效应来说，收入越高的群体受惠越大，存在与“缩小贫富差距”背道而驰的一面。

各档次年收入的减税额

年收入 减税额 200万日元 8.2万日元 300万日元 11.3万日元 500万日元 13.3万日元 600万日元 15.2万日元 800万日元 22.8万日元 1000万日元 22.8万日元

※注：上调基础抵扣额后的情况，出处：大和综研

围绕年收入纳税起征线，除了“103万日元”外，还有关系到是否适用配偶（特别）抵扣政策和是否需要缴纳社会保险费的“106万日元”“130万日元”“150万日元”“201万日元”等问题。

标题图片：PIXTA

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