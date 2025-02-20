20到39岁人群中超过70%“每月储蓄”

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LIFENET人寿保险公司的调查显示，20到39岁受访者中，超过70%每月储蓄，超过50%每月会投资。背景原因或许在于“在金钱方面感到担忧”。

LIFENET人寿保险公司（东京都千代田区）10月针对1000名20到39岁民众实施的网络问卷调查显示，整体上72.5%的受访者“每月储蓄”，月均储蓄额为2.4万日元。年收入越高，储蓄额越高（图表内颜色逐渐变深），年收入超过800万日元的受访者月均储蓄额为3.7万日元。主要是“为了长远打算”“把一半可自由支配的资金存了起来”。

另一方面，每月进行投资以积累财富的受访者比例为51.1%。月均投资额为2.0万日元，可以看出，相较于投资，即使是年轻群体也更偏好于储蓄。

整体上44.3%的受访者表示对现在的生活“满意”或“比较满意”。用于储蓄或积累财富的投资额越多，满意度越高。

表示“满意”或“比较满意”的受访者中，在感到满意的具体项目方面，回答“家庭关系”（67.7%）和“饮食生活”（57.8%）的人较多，而对“储蓄和金融资产”（24.8%）、“收入”（16.0%）等金钱相关项目感到满意的人相对较少。

整体上83.7%的受访者表示对自己的将来感到“有些担忧”或“担忧”。储蓄额、投资额越多的人，感到担忧的比例越低，但即便是每月储蓄5万日元以上的人，感到“有些担忧”或“担忧”的合计比例也达到了79.5%。

不少受访者都吐露了经济方面的担忧，比如某20多岁男性表示“物价居高不下，工资又不涨，日子越来越难过”；某20多岁女性表示“现在都过得紧巴巴的，不知道如果结婚生孩子后还能不能过得下去”；另有某30多岁女性表示“担心晚年生活和照顾父母的钱”。

标题图片：PIXTA

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