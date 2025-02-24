学习算盘有利于小升初考试？！

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在随时可以用智能手机快速进行复杂计算的时代，有些家长却让孩子去上日常生活中已经十分少见的珠算培训班。据说学珠算的好处在于可以学会在大脑里画出算盘进行计算的“心算”。破解算术题变得游刃有余之后，或许就能克服畏难情绪。

全国珠算教育联盟（全珠联）针对东京23区有孩子在上珠算培训班的家长实施的问卷调查（348份回答）显示，孩子从“小学一年级”开始学习珠算的受访者最多，占比为43.7%，表示从“上小学前”就已经开始的受访者比例也达到了31.6%。

《学习指导要领》规定，小学三年级和四年级的算术课要学习用“算盘”进行计算，但似乎上珠算班的孩子已经遥遥领先于学校的课程。

关于让孩子学珠算的理由，选择“提高计算能力”的受访者最多，占比达85.6%，而表示实际学习之后，“计算能力有所提高”的受访者比例达到82.8%，反映出结果符合家长的预期。尤其是针对211名表示“孩子原本算术不好”的家长进行询问的结果来看，80.8%表示 “对平日购物、会话、校园生活等日常生活产生了积极影响”，56.9%表示“算术成绩有所提高”，似乎在帮助孩子克服厌恶算术的情绪方面也起到一定效果。

“注意力有所提高”在家长让孩子学习的理由和产生的好处方面都排在第二位。也有一定数量的家长列举了“理科成绩提高有利于小升初考试”等理由。

关于孩子将来的发展方向，48.0%的家长寄期望于“理科”，比“文科”（7.8%）高出40个百分点以上。关于“将来期待孩子产生兴趣的领域”，选择“医药类”的受访者占比突出，达到42.5%，大幅超过当下热门的“人工智能”（26.4%）。

调查于今年4月至6月期间实施，得到了全国珠算教育联盟东京都分部所属珠算培训班的支持配合，收到348人的回答。



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