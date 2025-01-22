“想尝一尝鸣人吃的拉面！”——动漫激发外国人对日本美食的兴趣

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“拉面、猪排饭、饭团……想尝一尝动漫主人公吃得香喷喷的那些东西！”——日本的动漫作品已经成为一种助推剂，为全球范围掀起的日本美食热潮推波助澜。

2024年赴日外国游客人数超过2019年，创下历史新高。据说外国游客在日本旅行期间的一大期待就是“美食体验”。如今，除了“寿司”和“天妇罗”之外，街头巷尾的饭团店门前也有外国人排起长队，不少人更是深入地方城镇品尝当地特色拉面。据说在全世界深受欢迎的日本动漫，是促使日本美食越来越受到关注的一个重要因素。

日本食品海外宣传中心（JFOODO）于2023年12月至2024年1月期间在动漫迷网站实施的问卷调查显示，在被问及“是否有过在动漫作品中看到日本美食后很想吃，而且实际吃过的情况”时，51%的受访者表示“有过”。

关于触动自己的具体作品，不断展现忍界精彩战斗场面的《火影忍者》获得289票，讲述了一个年轻人刻苦磨练烹饪手艺，并最终超越厨师父亲的动漫《食戟之灵》获得239票，分列第一二名。然后依次是《冰上的尤里》《海贼王》《我的英雄学院》等。

关于“受到动漫触动后实际吃了的”日本美食，“拉面”以531票的压倒性优势高居榜首。尽管所有动漫作品中都会出现吃拉面的场景，但最大的功臣恐怕当属《火影忍者》的主人公漩涡鸣人。他是炙手可热的宠儿，曾有美国拉面连锁企业推出联名产品，还有人把喷涂了火影忍者图案的流动厨房车开进了在海外举办的同人志展会。



美国拉面连锁企业Silverlage Ramen 于2024年3月至7月推出了与《火影忍者》合作的产品，重现了动漫主人公漩涡鸣人常去的“一乐”拉面店 ©岸本齐史 Scott/集英社 东京电视台 Pierrot

关于看了动漫之后有兴趣在今后要尝试的日本美食，“章鱼小丸子”位列榜首。世界上以章鱼为食材的国家较少，据说许多人将之视为“恶魔之鱼”，感觉厌恶和忌讳；而动漫却能让人产生尝尝章鱼的想法，这种力量不可小觑。

JFOODO执行董事北川浩伸满怀信心地表示说：“《火影忍者》《海贼王》等超级作品之外的许多其他作品也成为了促使人们体验日本美食的契机。借助日本动漫与美食的叠加效应，有望进一步扩大市场。”

标题图片：《火影忍者》主人公吃最爱的拉面的场景 ©岸本齐史 Scott/集英社 东京电视台 Pierrot

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