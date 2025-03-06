“美容外科”诊所数量三年来激增

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在消费者对医疗美容需求日益提高的背景下，近年来“美容外科”诊所数量大幅增加。

厚生劳动省近日公布的2023年医疗设施调查显示，全国“美容外科”专科诊所（病床数少于19张的医疗设施）数量为2016家，较2020年的上一次调查（1404家）增加了43.6%；和美容外科领域相近的整形外科诊所为2491家，较上一次调查增加15.0%。

2011年时，美容外科诊所数量为1068家。截至到2020年，三年实施一次的该调查显示，每次增加100家左右，而最近三年猛增了600家。

另一方面，受到少子化问题影响，儿科、妇产科诊所数量出现减少。儿科（2023年17778家）较2020年减少了1020家（5.4%），妇产科（2023年3092家）较2020年减少了51家（1.6%）。

全国医院（病床数超过20张）数量为8122家（同比减少34家）。所有医院的病床总数为1481183张，同比减少11774张。普通诊所数量为104894家（同比减少288家），牙科诊所数量为66818家（同比减少937家）。

从病床数量规模来看，医院中“50到99张”的小型医院最多，共有1997家（占医院总数的24.6%），其次是“100到149张”（1410家，17.4%）、“150到199张”（1378家，17.0%）、“200到299张”（1013家，12.5%）。

标题图片：PIXTA

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