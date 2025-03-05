准备单人餐太麻烦？亲手做饭的单身男性四成不到

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单身家庭买一个萝卜并想一次用光，是件伤脑筋的事情；仅仅为了炸一块猪排，就往锅里大量倒油，也不免有种罪恶感。单身人士不愿做饭的原因似乎不胜枚举。

日本能率协会综合研究所（东京都港区）针对20到69岁的单身家庭实施的调查显示，45.0%的女性倾向于“从准备食材开始亲手烹制”，男性的该比例为38.7%。女性基本上年纪越大，越倾向于自己动手；而男性则相反，20到29岁年龄段倾向于自己动手的比例最高，年纪越大该比例越低。

另一方面，整体上近七成女性受访者和七成多一点的男性受访者表示会“有效利用现成食品”，如冷冻食品、蒸煮袋食品、熟食等，在这方面基本不存在性别差异。不过，相对于超过八成60到69岁男性受访者倾向于利用现成食品，这个年龄段的女性只有不到六成倾向于此，占比最低。

当被问及早中晚餐在多大程度上“愿意从准备食材开始亲手烹制”或“愿意使用购买的现成食品”时，选择在工作日的早餐中“使用购买的现成食品”的受访者最多，在休息日的晚餐中这样做的人最少。

此调查实施于2024年7月中旬，样本数为1200份。

标题图片：PIXTA

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