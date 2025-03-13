中高级投资者在投资决策时重视新闻报道

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国内外政治形势，诸如大选等，往往会对经济产生重大影响。那么，投资者是如何看待这类消息的呢？

理财业务公司Global X Japan（东京都千代田区）2024年10月21日就新闻对投资的影响问题，针对全国330名中高级投资者实施了调查。

在投资决策方面，20.3%的受访者表示“最重视”新闻和社会话题，加上“很重视”（46.7%）的在内，合计大约70%的受访者都表示“重视”。只有1.8%的受访者表示“既不重视也不会参考”。

关于在收集会对投资产生影响的信息时最常用的媒体，“网络新闻”（18.2%）和“电视（即时报道）”（17.0%）的支持率不相上下，其次是“报纸”（13.0%）。或许因为这是针对中高级投资者的调查，受访者平均年龄为52.8岁，所以从结果来看通过社交媒体获取信息的比例相对较低。

在投资决策时重视的新闻方面，选择“经济相关”的受访者最多，占比达78.2%，其次是“政治相关”（52.7%）、“行业和市场动向”（38.8%）。

关于2024年9月自民党党首选举结果对自己的投资产生了怎样的影响，28.5%的受访者表示“大量买入了”投资产品，21.2%表示“买了少量”投资产品，大约50%的人怀着期待采取了投资行动。

针对“购买了”投资产品的受访者，当被问及增加了哪些方面的投资时，回答“半导体”的人最多，占比达43.9%，其次是“高分红”（38.4%）、“AI”（31.1%）。选择石破茂政府备受关注的课题“防卫”相关方面产品者的比例为20.7%。

尽管新闻会对投资决策产生一定的影响，但合计共有77.3%的受访者表示平时看新闻的时间“不到1小时”。其中4.2%“不到10分钟”，13.6%“10到20分钟”，由此可以看出投资者倾向于在较短时间内高效收集信息。

标题图片：PIXTA

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