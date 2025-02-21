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在全球广泛掀起日本饮食热潮的背景下，日本清酒出口额持续增长。在日本政府的积极宣传下，2023年清酒出口对象国家和地区增加到了75个。

受和食热潮等背景因素影响，日本清酒出口额从2010年至2022年连续13年创出历史新高。2023年因中国大陆和美国这两大出口目的地需求减少，时隔14年首次出现同比下滑，但出口总额依然达到410.81亿日元，相当于10年前的4倍规模。尤其是2021年以后政府开始下大力气在海外宣传日本清酒，出口额随之出现快速增长。

就2023年的主要出口目的地而言，按金额计算，中国大陆以124.65亿日元位列第一，其次是美国（90.90亿日元）和中国香港（60.23亿日元）。由于经济增长放缓，以及福岛第一核电站核废水排海引发中国政府发布日本水产品禁令，导致日本料理餐饮店经营状况萎靡等因素影响，对中国大陆的出口额较2022年减少了12%，但作为一种高档酒，在富裕阶层等群体中依然拥有稳固的人气。

按数量计算，位列第一的美国受到库存调整和通胀等因素影响，较2022年减少28.4%至6502千升。其次是中国大陆（5793千升）、韩国（4191千升）等。

每升出口单价的首位是中国澳门，在日本将清酒作为一种高档酒的品牌营销工作取得成功的多个亚洲国家和地区，每升出口单价都在2000日元以上。

注重健康、保留食材本来味道的日本饮食受到全球广泛关注，2013年“和食”被列入非物质文化遗产名录后，海外的日本料理餐饮店数量快速增加。与和食相伴的日本清酒也越来越受到人们的关注。同时，越来越多外国游客赴日旅游也促进了新的清酒爱好者群体的扩大。

日本政府多个部门正积极致力于促进出口，比如国税厅在全球重点对象城市部署“酒类出口协调员”，策划商务洽谈会、举办日本酒类推介研讨会等活动。

标题图片：PIXTA

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