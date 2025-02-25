30%公立中小学提供免费校园午餐

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全国约三成的地方自治体已实现公立中小学的免费供餐。免费化的趋势在扩大，但面临着如何确保财政资金的课题。

文部科学省针对全国1794个地方自治体实施的调查显示，截至2023年9月1日，30%（547个）的自治体在公立小学和初中提供免费校园午餐。相较2017年的调查，六年间增长了大约7倍。

调查显示，有722个自治体提供免费校园午餐，40个自治体正预定要提供。13个自治体以前曾经提供过免费午餐，但在此次调查时没有提供。

提供免费校园午餐的722个自治体中，547个的提供对象是“小学生和初中生”，较2017年（76个）大幅增加。还有一些自治体限定“只面向初中生”提供，或在设定帮扶条件的前提下提供免费校园午餐。

关于免费的理由（多选），652个自治体（90.3%）列举了“减轻家长的经济负担，为育儿提供帮助”。其次是“少子化对策（旨在促进多生的帮扶政策）”（66个自治体，9.1%）、“促进定居和迁入、激发地区活力（旨在促进人口增加的帮扶政策）”（37个自治体，5.1%）。

关于是否继续提供免费午餐，各自治体的判断存在差异。目前提供免费校园午餐的722个自治体中，525个（72.2%）表示“预定2024年以后仍会继续”，115个（15.9%）表示“正在研究”，82个（11.4%）表示“没有提供的计划”。

另一方面，相当于食材费的校园餐费方面，小学生每人每月平均4688日元，初中生5367日元。最近五年和十年间，分别上涨了大约8%和12%。从都道府县来看，小学餐费最低的是滋贺县（3933日元），最高的是福岛县（5314日元）。初中餐费最低的是滋贺县（4493日元），最高的是富山县（6282日元）。

按照文部科学省的推算，在全国范围推行免费校园午餐需要数额庞大的财政资金。根据公立学校午餐的平均成本，以及国立、私立学校在内的全部学校进行推算，预计全年合计需要大约5100亿日元。

标题图片：PIXTA

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