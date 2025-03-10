日本单身人士，35岁后放弃结婚念头

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1990年，日本总和生育率降至1.57，甚至低于被认为不吉利的1966年丙午马年，日本社会一片哗然，史称“1.57冲击”。之后30多年过去了，其间，日本政府数次推出少子化对策，但问题非但没有得到改善，反而变得愈发严重。日本财团2024年9月针对全国6000名15到45岁民众实施的少子化相关意识调查结果近日出炉。

日本财团针对全国6000名15到45岁民众实施的少子化相关意识调查显示，3935名未婚人士中，“有”结婚意愿者接近半数，占46%，比“没有”（33%）结婚意愿者高出13个百分点。

然而，关于现实中对结婚的预期，只有27%的受访者表示“觉得自己会结婚”，比“觉得自己不会结婚”（39%）的人少了12个百分点。相对于结婚意愿，现实预期要低不少。

从年龄段来看，无论男女，越年轻的群体，“认为自己会结婚”的人占比越高，15到25岁受访者中，大约40%的人有这种想法。36到45岁受访者中，“认为自己不会结婚”的比例超过了50%。随着年龄的增大，似乎会逐渐产生放弃结婚的想法。从居住地区来看，东京23区、政令市、核心城市的受访者中，30%左右“认为自己会结婚”，而在村镇的受访者中，该比例较低，只有20%多一点。

针对1313名“不想结婚”的受访者，当问及他们理由时，表示“自己适合单身”的人最多，占比为40%，其次是“想不出有什么好处”（33%）、“想以自己的人生为重”（29%）。超过20%的人表示“没有明确理由或不知道”。

针对“有意愿，但认为自己不会结婚”的267人，当问及他们的理由时，表示“没有结交异性的机会”（49%）和“无法和异性很好地相处”（48%）的人最多。“经济上没有信心”（45%）的选项也位居前列。

标题图片：PIXTA

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