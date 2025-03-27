插头积灰，有引发火灾的隐患

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现在，布线器材起火引发火灾的情况越来越多，其原因在于插座和电源插头之间积灰之后容易发生短路。特别是在火灾多发的冬季，扫除时应注意检查插座周围。

消防厅的火灾统计数据显示，2024年1至6月全国火灾原因中，“电气设备”“电灯电话等的线路”“布线器材”三项造成的火灾占比最大，合计达到2732件，占火灾总数的14%。前十大火灾原因中，只有这三项和“西式火炉”造成的火灾较上一年有所增多。

另外，独立行政法人产品评估技术基础机构（NITE）收到的布线器材事故信息显示，许多布线器材事故引发了火灾，最主要的原因是“使用方法和放置状况”，占比高达40%。该机构认为，随着远程办公的普及，使用布线器材的情况增多，进而导致了事故的增加。

NITE解释称，布线器材周围的灰尘尤其容易引发问题。如果电源插头没有插紧，和插座之间的缝隙就会积灰。灰尘容易吸收空气中的水分，两个插脚之间可能会产生微电流，出现火花放电。这会导致插头的塑料部分逐渐碳化，形成电流的“通道”，插脚之间因此发生短路，进而起火。



积灰的插座和插头（图片：NITE）



插脚之间的塑料部分发生碳化（左），短路起火（右）（图片：NITE）

即使关掉电器产品的电源，由于插座还是通电的，所以布线器材周围仍有起火的可能。NITE相关负责人呼吁，“务必把电源插头插紧，并定期清洁。布线器材旁边避免放置潮湿的物品”。

此外，电源插头变形导致和插座接触不良、电源线被桌椅腿碾轧受损、超负荷使用插座板也都可能引发起火。

标题图片：插座起火（NITE）

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