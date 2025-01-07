浴缸溺亡，老年人尤需警惕

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寒冷的季节，舒舒服服地泡个热水澡，是无比幸福的事情。不过，切勿忘记泡澡同时也潜藏着发生热休克的风险！

日本人口动态统计显示，2023年因“意外溺水及溺亡”的死者共有8993人。关于这一点，人们往往容易联想到在海里或泳池游泳时的事故、在汛期时下河等情况，但实际上其中近八成（6909人）是在自家等场所的浴缸中溺水身亡的，而且其中近九成是老年人。

随着老龄人口的增加，在浴缸内溺亡的老人数量呈现缓慢增长之势。另一方面，随着防追尾紧急制动等预防性安全技术的发展，以及加大针对危险驾驶行为的处罚力度等因素，交通事故造成的死亡人数呈现减少倾向。2023年共有2116名老人因交通事故死亡，而在自家等场所的浴缸中溺亡的人数则多达6073人，几乎是前者的3倍。相较于出门当心，在家中更需多加注意。

尤其是冬季，经常会发生老年人在泡澡时死亡的事故。从开着暖气的起居室走到冷冰冰的浴室，温度的急剧变化导致血压剧烈波动，进而引发心脏或脑血管疾病，这种情况被称作“热休克”。

日本消费者厅提醒民众，在洗澡前要提前对更衣室和浴室进行预热，提高室温，同时避免饭后或酒后泡澡。

另外，近年来受到男女老少广泛欢迎的桑拿浴也需要多加小心。消费者厅指出，老年人比年轻人更容易发生血管硬化，桑拿房和冷水浴之间的温差具有引发脑出血或心肌梗塞的风险。

每年10月到次年3月期间，日本气象协会和东京燃气公司都会依据天气预报的信息在网站上发布“热休克警示预报”。

标题图片：PIXTA

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