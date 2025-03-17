日本人均酒类消费量日趋减少25%

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“怎么，我给你倒的酒喝不得吗？”——这种话在如今是毫无疑义的职权骚扰。进入一个不需要勉强自己喝酒的时代，可谓是一种进步。但对于酒厂来说，却面临着市场萎缩的严峻状况。

平日里的应酬或缓解压力、年末年初举办忘年会或是和亲朋好友聚餐，都少不了要喝酒。但因受到少子老龄化、人口减少和生活方式变化等因素的影响，日本酒精饮料市场呈现出缩小的倾向。1992年，日本成年人人均酒类消费量创下101.8升的峰值，之后转为减少，2022年已降至75.4升，较峰值减少了超过25%。

从都道府县（2022年）来看，东京为102.9升，是唯一一个超过100升的地区。虽然同属首都圈，但神奈川（66.2升）、埼玉（64.9升）、千叶（63.7升）三县均低于整体平均水平。之所以出现这种现象，可能是因为东京地区集中了大量企业，餐饮店较多，上班族们经常在公司附近喝完酒再回家。其他人均消费量较多的县是富山（96.6升）、青森（94.1升）、高知（91.9升）、秋田（91.1升）等。而消费量最少的是滋贺县（55.4升）。

从品类的变化来看，啤酒消费（销售量）在1994年创下705.7万千升的峰值，之后逐渐减少，2021年仅有209.6万千升。但发泡酒和第三类啤酒（以麦、麦芽以外的谷物原料制造——译注）这个新门类酒填补了啤酒减少的份额。毫无疑问，日本人很喜欢“啤酒风味的饮品”。

尽管使用米曲的“传统酿酒技艺”已被列入联合国教科文组织的非物质文化遗产名录，但日本清酒的消费量已从1970年的157.1万千升降至2022年的42.2万千升，减少了超过三分之二。

标题图片：PIXTA

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