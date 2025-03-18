日本小学和初中生数理水平在世界名列前茅

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在2023年一项针对小学和初中生的国际调查中，新加坡学生的“算数数学”能力位列全球第一。日本小学生（四年级）和初中生（二年级）也名列前茅，分列全球第五和第四位。

旨在评估全球中小学生学习能力的2023年《国际数学和科学研究趋势研究（TIMSS）》调查结果近日出炉，文部科学省称，继上一次调查之后，日本此次也在“算数数学”“理科”项目中名列前茅。小学四年级学生算数平均得分排在全球第五位，理科得分排在第六位，初中二年级学生数学得分排在第四位，理科得分排在第三位。

本调查由各国研究机构和政府部门组成的国际教育成就评估协会（IEA）每四年实施一次，此次有来自58个国家和地区的小学四年级学生、44个国家和地区的初中二年级学生共计约66万人参加了调查。

日本141所小学的3875名四年级学生和133所初中的3905名二年级学生参加了测试（科目调查）。此次首次采用了每人使用一台终端设备的电脑机考形式。同时，除了考试外，还针对学习环境等问题向学生、家长和教师进行了问卷调查。

从国家和地区来看，新加坡在所有科目和年级分项上均位居第一。中国台湾地区各项位列第二三位，韩国各项位列第二到第四位，包括日本在内的东亚多个国家和地区排名较高。

算数数学的平均得分（前五名）

小学四年级

国家和地区 平均得分 1 新加坡 615 2 中国台湾 607 3 韩国＊ 594 4 中国香港＊ 594 5 日本＊ 591

初二

国家和地区 平均得分 1 新加坡＊ 605 2 中国台湾＊ 602 3 韩国＊ 596 4 日本＊ 595 5 中国香港 575

小学四年级的比较对象为58个国家和地区，初二的比较对象为44个国家和地区

＊表示和日本的平均得分相差无几的国家和地区

TIMSS（国际数学和科学研究趋势研究）2023年

从询问调查的结果来看，认为“学习数理知识有助于日常生活”“学习数理很快乐”的日本初中生占比呈现增势，但认为自己“擅长”数理的小学和初中生人数有所减少。此次调查中，表示学习理科感到“快乐”的初二学生占比为70%（国际平均79%），但仅有45%（国际平均51%）表示“擅长”。另外，仅有27%（国际平均58%）表示“希望从事理科相关职业”。

标题图片：PIXTA

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