外籍消防人员，助力缓解日本人才短缺

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日本各地自发组建的消防队是应对火灾和自然灾害的重要力量。在后备人员短缺的背景下，外籍消防人员正在逐渐增多。

日本总务省消防厅公布的数据显示，截至2024年4月1日，全国共有582名外籍志愿消防人员，这一数量大约相当于开始实施此项统计的2020年的2.2倍，创历史新高。

社区的消防队员属于特聘的兼职地方公务员，他们在从事本职工作的同时，参加所在地区的消防和防灾工作。在人口减少和老龄化问题日益加剧的背景下，消防队员人数持续减少，1990年跌破了100万人。2024年仅有746681人，较1956年减少了60%。

2024年7月，神奈川县爱川町运用仅针对个别状况从事特定活动的“分功能消防队”制度，成立了“多语种分功能消防队”。第一批成员共七人，包括三名男性和四名女性，他们可以进行英语、西班牙语、葡萄牙语、越南语、他加禄语、高棉语等六种语言的沟通。



“多语种分功能消防队”成员在学习急救方法（图片：爱川町消防总部）

爱川町期待这些外籍消防队员能在发生灾害时帮助疏散民众，在避难点充当翻译，并为外国人提供生活上的帮助。近年来，各地社区的消防队员人数不断减少，而旅居日本的外国人却日渐增多，在这样的背景下，预计地区社会对外籍消防队员的需求会越来越大。总务省消防厅相关负责人表示，如果旅居日本的外国人也能在力所能及的范围内参与相关活动，那将是非常难能可贵的事情。

标题图片：神奈川县爱川町组建的“多语种职能化消防团”，2024年7月7日（爱川町消防本部）

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