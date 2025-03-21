日本“儿童食堂”日益增加，已超过初中数量

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2024年全国“儿童食堂”（类似于中国的小饭桌——译注）突破1万间。2012年诞生于东京都大田区的这种食堂在最近12年间发展迅速，目前已经超过了全国初中的数量。这里不仅是救助贫困家庭儿童的场所，近年来，作为包括老年人在内的社区居民的交流场所，还逐渐扮演起了“成人食堂”的角色。

为全国儿童食堂提供帮助的NPO法人“Musubie”的统计数据显示，2024年全国共有10866间（估算值）儿童食堂，同比增加1734间，首次突破1万间，而且已经超过公立初中的数量（9265所），如果按照这个速度继续增加，5年后的2029年预计将超过全国公立小学的数量。

多数儿童食堂由志愿人员负责运营。在贫富差距日益扩大的背景下，长期免费或以低廉价格提供饮食，以救助单亲家庭儿童免受“食不果腹”之苦。然而，随着需求逐渐多样化，儿童食堂逐渐开始变成从儿童到老年人的各年龄段人群都可以享受服务的“多代互动交流场所”。

70%的食堂都没有年龄限制，全年累计利用人次（推算1885万人次）中，儿童（1299万人）占七成，成人（586万人）占三成。

Musubie理事长汤浅诚表示说：“少子老龄化和人口减少问题不断加剧，加上社交媒体的普及，面对面的人际关系和地区社会的情感联系已经变得十分淡薄。除了儿童外，包括单身人士和老年人在内，所有人都需要在本地找到一个自己的心灵归宿。”

资金短缺是经营儿童食堂的一大困扰。近年来，为了应对需求的扩大，出现了地方政府扶持或食堂主动众筹资金的事例。但由于物价上涨导致食材费用飙升，加上大米荒的影响，仍有一些食堂不得不减少开餐次数。

关于儿童食堂的充实率，也就是设置了儿童食堂的学区的比例，全国平均为34.66%。从都道府县来看，政府扶持力度较大的冲绳县位居榜首，第二三位分别是鸟取县和东京都。在九州地区经营儿童食堂的一位志愿者吐露说：“有些本地居民提出，希望不要建设全是贫困家庭孩子扎堆的福利设施，因此儿童食堂的经营有时候很难开办起来。”这反映了部分地区对此问题还缺乏理解。

标题图片：PIXTA

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