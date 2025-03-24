日本劳动生产率在七国集团中垫底

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会议种种、等待结账、长时间坐班。虽然并不是故意低效工作……难道是自己的工作方式效率不高？

日本生产率本部公布的2023年日本单位时间劳动生产率为56.8美元，在经济合作与发展组织（OECD）38个成员国中排在第29位。新冠疫情之后恢复迟缓，2022年甚至跌至第31位，后来随着经济正常化，增长率企稳回升，日元计价的物价上涨等因素产生了一定拉动作用。即便如此，日本与排在首位的爱尔兰（154.9美元）相差近100美元，也不及排在第二三位的挪威和卢森堡的一半水平。

全年人均劳动生产率为92663美元，在经合组织38个成员国中排在第32位。

劳动生产率是以数值化形式来反映劳动者在一小时内可以创造多少产品或服务的一个指标，用以表示劳动方式的效率。

从七国集团（G7）各国的排名变化来看，日本自1970年以来一直垫底。与排在七国集团首位的美国（97.7美元）相比，仅为其58.1%。2000年曾一度升至美国70%左右的水平，但2010年前后又降至65%左右，近年来跌破60%，差距逐渐扩大。

标题图片：PIXTA

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