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每到年末，在日本的超市、百货公司、便利店等场所，都有各种“镜饼”出售。有的是把大小两个扁圆形年糕相叠在一起，放在真空包装袋里；有的则是单个包装的圆形小年糕，装在“镜饼”造型的塑料容器中。镜饼，原本是新的一年供奉给年神的神圣之物。本文将为大家介绍一些不太为人所知的镜饼小知识。

镜饼的经典造型



（图片：PIXTA）

镜饼

模仿日本神话中“三神器”之一的八咫镜，将年糕做成扁圆形，用以供奉神明。据说大小两个叠放在一起，象征着阴和阳、太阳和月亮。

橙

现在人们经常使用随处都能买到的温州蜜柑作为替代品，但正统做法是在镜饼上摆放酸橙，因为在日语中，它和“代代”同音，以此寄托了人们祈求世世代代繁荣昌盛的美好愿望。

皮厚籽多的酸橙，并不适合日常食用，但其酸味清爽，因而可用于制作“柚子醋”等调味品的原料。

里白 蕨类植物

一种常绿大型真蕨。因表面呈深绿色，背面呈白色而得名“里白”。它的叶子成对生长，簇生且繁殖力强，所以被赋予了夫妇圆满、子孙繁衍的寓意。德川家康在关原之战中使用的盔甲“齿朵具足”，就是以里白为原型设计的。



簇生的“里白”（图片：PIXTA）



家康盔甲上的“里白”造型（图片：PIXTA）

交让木叶

老叶子在新叶长出之后凋落，象征着家族血脉的延续。

纸垂

裁成闪电形状的纸条。象征祛邪避恶，营造清净之地。

四方红

四边红色的和纸。象征祭拜天地四方，辟邪消灾，祈愿新的一年繁荣昌盛。

镜饼何时装饰，何时吃掉？

“九日饼”“一夜饰”

现在，许多人都在超市或百货公司购买镜饼，但过去人们是在年末摏年糕作镜饼的。日语中，“九”和“苦”同音，所以9日、19日、29日摏的年糕叫做“九日饼”，一直受到避讳，乃至今日仍有许多人在装饰镜饼时都会避开29日。但据说也有人认为“29”和“福”(日语读音“Fuku”)谐音，寓意美好。

按照通常的说法，装饰镜饼是为了迎接年神，“直到头一天才匆忙准备的做法不妥，对神不够尊敬”，所以忌讳在12月31日准备镜饼和结绳。



水分蒸发后出现裂痕的镜饼（图片：PIXTA）

开镜（1月11日）

供奉给神明的镜饼被认为蕴含了神力。人们希望通过“开镜饼”来获得神的力量，以求祛病消灾。这种时候不能使用“切”“割”等和武士之死相关的字眼，通常是使用木槌等工具，将镜饼敲打成便于食用的大小，然后煮成年糕汤或炸年糕等来食用。



自制炸年糕（图片：PIXTA）

标题图片：PIXTA

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