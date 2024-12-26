镜饼小知识生活 文化 饮食
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镜饼的经典造型
镜饼
模仿日本神话中“三神器”之一的八咫镜，将年糕做成扁圆形，用以供奉神明。据说大小两个叠放在一起，象征着阴和阳、太阳和月亮。
橙
现在人们经常使用随处都能买到的温州蜜柑作为替代品，但正统做法是在镜饼上摆放酸橙，因为在日语中，它和“代代”同音，以此寄托了人们祈求世世代代繁荣昌盛的美好愿望。
皮厚籽多的酸橙，并不适合日常食用，但其酸味清爽，因而可用于制作“柚子醋”等调味品的原料。
里白 蕨类植物
一种常绿大型真蕨。因表面呈深绿色，背面呈白色而得名“里白”。它的叶子成对生长，簇生且繁殖力强，所以被赋予了夫妇圆满、子孙繁衍的寓意。德川家康在关原之战中使用的盔甲“齿朵具足”，就是以里白为原型设计的。
交让木叶
老叶子在新叶长出之后凋落，象征着家族血脉的延续。
纸垂
裁成闪电形状的纸条。象征祛邪避恶，营造清净之地。
四方红
四边红色的和纸。象征祭拜天地四方，辟邪消灾，祈愿新的一年繁荣昌盛。
镜饼何时装饰，何时吃掉？
“九日饼”“一夜饰”
现在，许多人都在超市或百货公司购买镜饼，但过去人们是在年末摏年糕作镜饼的。日语中，“九”和“苦”同音，所以9日、19日、29日摏的年糕叫做“九日饼”，一直受到避讳，乃至今日仍有许多人在装饰镜饼时都会避开29日。但据说也有人认为“29”和“福”(日语读音“Fuku”)谐音，寓意美好。
按照通常的说法，装饰镜饼是为了迎接年神，“直到头一天才匆忙准备的做法不妥，对神不够尊敬”，所以忌讳在12月31日准备镜饼和结绳。
开镜（1月11日）
供奉给神明的镜饼被认为蕴含了神力。人们希望通过“开镜饼”来获得神的力量，以求祛病消灾。这种时候不能使用“切”“割”等和武士之死相关的字眼，通常是使用木槌等工具，将镜饼敲打成便于食用的大小，然后煮成年糕汤或炸年糕等来食用。
标题图片：PIXTA
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