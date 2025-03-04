2025年温泉胜地排行榜出炉

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温泉，能够抚慰我们疲惫的身心。2025年人气温泉排行榜上，群马县的草津温泉继续稳坐冠军之位。

在2025年人气温泉胜地排行榜上，草津温泉连续两年位居榜首。评选要素主要是温泉小镇氛围、温泉功效和泉水性质。第一到第四位的阵容与去年相同，别府温泉乡（大分县）此次升至了第五位。

日本国内旅行相关调查组织“Jalan调查中心（JRC）”于2024年8月16至30日通过线上方式，针对旅行预约网站“Jalan net”的大约12600名会员实施问卷调查，并依据调查结果整理发布了人气温泉排行榜。

该调查让受访者列举了以前去过且还想再去的温泉（最多五处）。草津温泉深受60岁以上老年人喜爱，以微弱差距屈居第二的箱根温泉（神奈川县）则更受年轻人青睐。



草津温泉中心地的标志性景观“汤田”。泡完温泉后可以悠闲散步，群马县草津町（图片：草津温泉观光协会）

据JRC介绍，在草津温泉的特色景点“汤田”，可以采集到温泉矿物成分凝结沉淀后产生的 “汤花”，其周边设施在改建升级后，景观得到改善，便利性也大大提高。箱根温泉位于国际旅游胜地东京和富士山之间，深受欧美等地游客的喜爱，价格呈现出上涨趋势。

别府温泉乡从2024年的第七位升至第五位。前五位中，排在第三位的道后温泉的“温泉小镇氛围”口碑最好。

在不曾去过但是想去的“向往的温泉胜地”（多选，最多选五个）排行榜上，乳头温泉乡（秋田县）连续六年雄踞榜首。50位以内排名变化较大的，是上升了7位至23位的宇奈月温泉（富山县）和上升了11位至45位的芦原温泉（福井县）。

当被问及曾去过的“值得推荐的秘境温泉”（多选，最多选五个）时，从推荐率（秘境温泉胜地推荐回答数÷去过的温泉胜地回答数）来看，乳头温泉乡连续三年位居榜首。松之山温泉（新潟县）从上一年的第十位跃升至第四位。

标题图片：开放感十足的草津温泉“西之河原露天浴池”，群马县草津町（草津温泉观光协会）

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