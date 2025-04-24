日本啤酒消费量跌出全球前十位

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或许是受到了老龄化和人口减少的影响，日本啤酒消费量的全球排名一直在缓慢下滑。

麒麟控股集团统计的2023年全球170个主要国家和地区的啤酒消费量同比增加0.1%至大约18792万千升。按633毫升装大瓶换算，相当于2969亿瓶，如果把东京巨蛋体育馆看作啤酒杯，则相当于大约152杯。

从国家来看，中国的消费量与上一年基本持平，连续21年雄踞全球首位。日本在2020年以前曾连续14年位列第七，2021年和2022年相继下滑至第八和第十位，2023年同比减少1.0%至425万千升，排名进一步下滑至第11位，跌出了全球前十。

从各国的人均消费量来看，捷克共和国人均消费152.1升（相当于240.3瓶），自1993年以来已连续31年位居第一。日本人均消费34.5升，尚不及捷克的四分之一。

标题图片：PIXTA

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