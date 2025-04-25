2025年迎来创业周年纪念的企业超过15万家

2025年迎来创业周年纪念的企业超过15万家财经 社会 历史
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帝国数据库公司的统计显示，2025年全国共有155167家企业迎来以十年为单位计算的“周年”纪念。其中，迎来创业50周年和100周年的分别有21468家和1685家。
雪印MEGMILK（东京都新宿区）创立于1925年5月，起初名为“北海道制酪销售合作社有限责任公司”。当年7月，在刚从美国留学回国不久的工厂技师带领下开始生产黄油。当时使用“雪印”作为商标，战后变成了公司名称。2000年发生的低脂牛奶等产品造成的食物中毒事件，导致公司信誉一落千丈。之后该公司一直脚踏实地地努力重建信用，一路走到今天，即将迎来创业100周年。
其他比较知名的100周年企业，主要有国内癌症药物领域的龙头企业中外制药（东京都中央区）、野村集团持股公司野村控股（东京都中央区）等。
2025年创业100周年的知名企业
|中外制药（东京都中央区）
|制造癌症、流感等的治疗药品
|野村控股（东京都中央区）
|旗下拥有野村证券
|雪印MEGMILK（东京都新宿区）
|红色包装的牛奶产品家喻户晓
|公益财团法人日本相扑协会（东京都墨田区）
|日本国粹相扑的传承推广
根据帝国数据库资料制作
在历史更为悠久的企业中，创立于1625年（江户初期）的樱正宗将迎来开酿400周年。它因发现了生产“滩之酒”（兵库县滩五乡地区的酒厂生产的日本清酒——译注）不可或缺的硬水“宫水”而闻名。
拥有户外运动爱好者耳熟能详的“mont-bell”品牌的梦倍路，是由公司董事长辰野勇与两名登山好友在50年前创立的，初衷是要研发受到全球消费者喜爱的登山和户外用品。拥有标志性蓝色招牌的罗森便利店也在今年迎来创业50周年。
“匠大塚”由大塚家具创始人大塚胜久和长子大塚胜之共同创立。如今，距离那场被称作“世纪父女之争”的经营权纠纷也一晃过去了十年。
2025年迎来创业周年纪念的知名企业
|400周年 樱正宗（神户市）
|滩五乡地区具有代表性的酿酒厂。发现了“宫水”
|300周年 竹本油脂（爱知县蒲郡市）
|生产食用芝麻油、土木建筑工程用油
|200周年 三木乐器（大阪市）
|在关西等地区销售乐器、开设音乐培训班
|50周年 罗森（东京都品川区）
|便利店 城市的暖心之家
|50周年 梦倍路（大阪市）
|拥有户外品牌mont-bell
|10周年 匠大塚（埼玉县春日部市）
|销售家具、内饰软装
|10周年AbemaTV（东京都涩谷区）
|运营网络电视平台“ABEMA”
根据帝国数据库资料制作
标题图片：樱正宗的纪念馆“樱宴”。除了可以参观传统酿酒工具、古老的招牌、酒瓶等展品外，还可以在馆内的餐厅和酒吧品尝美酒（nippon.com日本网）
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