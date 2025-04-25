2025年迎来创业周年纪念的企业超过15万家

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2000年，大阪工厂生产的低脂牛奶等产品造成的食物中毒事件，导致雪印品牌形象一落千丈。公司不得不改变组织架构和名称，原本家喻户晓的牛奶产品蓝色包装也改成了红色。之后花费长达25年时间才逐渐赢回了民众的信任。一家企业要生存100年是何等不易。

帝国数据库公司的统计显示，2025年全国共有155167家企业迎来以十年为单位计算的“周年”纪念。其中，迎来创业50周年和100周年的分别有21468家和1685家。

雪印MEGMILK（东京都新宿区）创立于1925年5月，起初名为“北海道制酪销售合作社有限责任公司”。当年7月，在刚从美国留学回国不久的工厂技师带领下开始生产黄油。当时使用“雪印”作为商标，战后变成了公司名称。2000年发生的低脂牛奶等产品造成的食物中毒事件，导致公司信誉一落千丈。之后该公司一直脚踏实地地努力重建信用，一路走到今天，即将迎来创业100周年。

其他比较知名的100周年企业，主要有国内癌症药物领域的龙头企业中外制药（东京都中央区）、野村集团持股公司野村控股（东京都中央区）等。

2025年创业100周年的知名企业

中外制药（东京都中央区） 制造癌症、流感等的治疗药品 野村控股（东京都中央区） 旗下拥有野村证券 雪印MEGMILK（东京都新宿区） 红色包装的牛奶产品家喻户晓 公益财团法人日本相扑协会（东京都墨田区） 日本国粹相扑的传承推广

根据帝国数据库资料制作

在历史更为悠久的企业中，创立于1625年（江户初期）的樱正宗将迎来开酿400周年。它因发现了生产“滩之酒”（兵库县滩五乡地区的酒厂生产的日本清酒——译注）不可或缺的硬水“宫水”而闻名。

拥有户外运动爱好者耳熟能详的“mont-bell”品牌的梦倍路，是由公司董事长辰野勇与两名登山好友在50年前创立的，初衷是要研发受到全球消费者喜爱的登山和户外用品。拥有标志性蓝色招牌的罗森便利店也在今年迎来创业50周年。

“匠大塚”由大塚家具创始人大塚胜久和长子大塚胜之共同创立。如今，距离那场被称作“世纪父女之争”的经营权纠纷也一晃过去了十年。

2025年迎来创业周年纪念的知名企业

400周年 樱正宗（神户市） 滩五乡地区具有代表性的酿酒厂。发现了“宫水” 300周年 竹本油脂（爱知县蒲郡市） 生产食用芝麻油、土木建筑工程用油 200周年 三木乐器（大阪市） 在关西等地区销售乐器、开设音乐培训班 50周年 罗森（东京都品川区） 便利店 城市的暖心之家 50周年 梦倍路（大阪市） 拥有户外品牌mont-bell 10周年 匠大塚（埼玉县春日部市） 销售家具、内饰软装 10周年AbemaTV（东京都涩谷区） 运营网络电视平台“ABEMA”

根据帝国数据库资料制作

标题图片：樱正宗的纪念馆“樱宴”。除了可以参观传统酿酒工具、古老的招牌、酒瓶等展品外，还可以在馆内的餐厅和酒吧品尝美酒（nippon.com日本网）

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