日本人的平均健康寿命：女性75.45岁，男性72.57岁

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日本是全球数一数二的长寿国家。随着年龄增长，身体各个部位出现不适，自然需要治疗或护理。在少子化问题导致纳税人减少的背景下，要想遏制医疗费和护理费单边上涨，必须弥合平均寿命与健康寿命之间的差距。

“健康寿命”指的是不需要护理、可以健康生活的预期寿命，2022年日本女性的健康寿命为75.45岁，男性为72.57岁。相较于2019年的调查，女性延长了0.07岁，男性缩短了0.11岁。日本厚生劳动省每三年公布一次依据国民生活基础调查计算出的健康寿命数据。

女性平均寿命为87.09岁，男性为81.05岁，平均寿命减去健康寿命得出的“日常生活障碍期”方面，女性为11.63年，男性为8.49年。相较于2019年，女性和男性分别缩短了0.43年和0.24年，但从2001年以来的平均寿命和健康寿命变化图来看，基本保持平行线的状态。无论对当事人还是整个社会而言，如何缩短两个寿命之间的差距都是一个重要课题。

从都道府县来看，女性和男性健康寿命最长的都是静冈县，女性为76.68岁，男性为73.75岁。女性和男性健康寿命最短的都是岩手县，女性为74.28岁，男性为70.93岁。

标题图片：PIXTA

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