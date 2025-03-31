2023年日本的刑事案件连续两年增加

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“匿名流窜型犯罪团伙”在社交媒体上招募“灰色兼职”人员实施犯罪的倾向已经成为一个重大社会问题。从统计上看，抢劫和诈骗案数量也在增加。

日本法务省发布的2024年版《犯罪白皮书》显示，2023年全年刑事犯罪举报数为703351件，同比增加了10万件以上，已连续两年增加。其中，盗窃案483695件，占到案件总数的近七成。

凶杀案件为912件（同比增加59件），抢劫1361件（同比增加213件），诈骗46011件（同比增加8083件）。

刑事犯罪查获件数为269550件，同比增加19200件，自2004年以来，即时隔19年来再次转为增加。其中，以违反《违规网络访问行为禁止法》为主的网络犯罪为12479件，恐已蔓延至年轻人群的违反《大麻取缔法》件数为8232件，均创下自开始统计以来的历史新高。特殊诈骗也较上一年激增572件至7212件。白皮书指出，特殊诈骗基本通过网络和电话渠道实施犯罪，“匿名流窜型犯罪团伙”参与的案例也不在少数。

刑事犯罪案的查获率同比下降3.3个百分点至38.3%。

共计逮捕183269名罪犯。其中初犯97170人，再犯86099人。

反映被逮捕人员中再犯者占比的再犯率同比下降0.9个百分点至47.0%。此前几年再犯率持续上升，但从2021年开始已连续三年下降。

因刑事犯罪而被捕的青少年（14岁以上20岁以下）有34768人，同比增加了16.3%。

标题图片：警视厅刑侦人员在发现了一名女子和三个孩子遗体的地点周边展开现场勘察，2024年5月24日，东京都品川区（时事社）

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