超五成受访者“在家坐着小便”

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“不要站着尿，会把地板和墙壁弄脏！”——要是每天都被妻子这样训斥，倒不如坐着小便更省心。近日一份调查结果反映出已婚男士的隐隐悲哀。

日本排尿功能学会的研究团队实施的调查显示，70%的20到29岁男性受访者、50%的50到59岁男性受访者都是在自家卫生间坐着小便。

调查实施于2023年5至6月期间，调查内容为是否存在排尿功能障碍，对象为全国6210名20岁以上民众。有关排尿时的姿势，得到2936名男性的回答。20到29岁受访者中，69%是“坐着小便”派，30到39岁受访者的该占比为66%，接近七成。虽然年纪越大占比越低，但即便是五六十岁的受访者，也有超过半数“坐着小便”，整体上有56%属于“坐着小便”派。

该学会原本设想可能是存在排尿功能障碍的人会选择坐姿，但结果显示并没有统计意义上的差异，莫如说是受到已婚或是未婚状态的影响。

20到39岁人群中，75%的已婚人士是“坐着小便”派，比未婚人士（62%）高出13个百分点。40到59岁，还有60到99岁人群中，“坐着小便”的已婚人士的占比都要比未婚人士高出10个百分点以上。研究团队分析认为，之所以已婚状态会影响小便姿势，或许主要是因为他们出于对卫生环境的考虑，希望不要弄脏墙壁和地板”。

尽管给学术刊物投稿的有关排尿姿势论文不太多，但在网上搜索信息时可以发现，日本几乎和德国一样比较多见。

标题图片：PIXTA

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