2024年全球热搜的日本关键词

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美国谷歌公司发布的搜索词排行榜上，日本相关词汇在多个领域位居前列。可以看出整个世界对日本的关注度之高。

近日，美国谷歌公司公布了2024年全球搜索关键词排行榜。日本的热门歌曲、赴日游客关注的旅游胜地等多个日本相关词汇名列前茅。

谷歌搜索量较大的日本相关词汇

乐曲

3 Bling-Bang-Bang-Born (Creepy Nuts) 6 Hai Yorokonde (Kocchi no Kento）

电视节目

5 Shōgun

已故之人

5 Akira Toriyama (鸟山明)

新闻

5 台风 气象 信息 第10号台风

体育队伍

2 Los Angeles Dodgers（洛杉矶道奇队）

公园

3 大濠公园（福冈市） 5 大通公园（札幌市） 9 奈良公园（奈良市）

体育馆

4 东京巨蛋体育馆（东京都） 9 K-Arena横滨（横滨市）

*数字表示排名

出处：Google

乐曲领域，由主唱“R-指定”和词曲创作人DJ松永组成的HIP POP组合“Creepy Nuts”创作的《Bling-Bang-Bang-Born》位列第三。创作型歌手“Kocchi no Kento”创作的《乐意效劳（Hai Yorokonde）》位列第六。

电视节目领域，由演员真田广之担任制片和主演，在2024年美国艾美奖评选中拿下创纪录的18个奖项的系列电视剧《幕府将军》位列第五。创作过《龙珠》和《阿拉蕾》等具有全球影响力的人气作品，已于2024年3月去世的漫画家鸟山明位列第五。

大谷翔平助力夺得美国大联盟世界大赛冠军的洛杉矶道奇队在体育领域的搜索关键词中位列第二。以极为缓慢的速度横扫日本列岛，给各地造成损失的第10号台风（国际命名珊珊）在新闻领域位列第五。

在谷歌地图搜索结果中，日本相关词汇的排名也位居前列。包括位列第三的大濠公园（福冈市）在内的三处公园，东京巨蛋等两处体育馆分别进入了公园和体育馆领域搜索关键词的前十名。

标题图片：美国大联盟洛杉矶道奇队对波士顿红袜队的比赛前，HIP POP组合“Creepy Nuts”在开球仪式上亮相助威。左起依次是DJ松永、“R-指定”，2024年7月20日，美国洛杉矶（时事社）

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