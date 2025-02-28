2025年，一般会计预算规模创新高

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2025年预算案中，税收将达创新高的78.4万亿日元，较上一年的初始预算增加近9万亿日元。因此，新发国债金额（28.6万亿日元）17年来首次低于30万亿日元。尽管如此，距离实现财政健全化依然遥遥无期。预算的四分之一收入依赖于国债，也就是借款。

日本政府2024年12月27日召开内阁会议敲定的2025年预算案一般会计总额，较上一年初始预算增加2.6%至1155415亿日元，时隔两年再创历史新高，并且已经连续3年超过110万亿日元。

受到老龄化带来的自然增长和少子化对策等因素影响，占到财政支出三分之一的社会保障费增加1.5%至382778亿日元，创历史新高。同时，用于偿还已发国债和支付利息的国债费用增加4.5%至282179亿日元，几乎达到财政支出的四分之一，仅社会保障和国债费就占到了预算总规模的60%。为了应对日趋严峻的安保形势，防卫费大增9.5%至86691亿日元。

财政收入中，税收总额将达到连续6年创新高的784400亿日元。除了物价上涨和强劲的企业业绩外，也没有了2024年实施的定额减税政策造成财政收入减少的影响，这些都构成了推高税收总额的重要因素。

用于弥补财政收入缺口的借款，即新发国债金额减少19.2%至286490亿日元，就初始预算看，17年来首次低于30万亿日元。反映借款在财政收入中所占比例的国债依存度为24.8%。

国债发行余额逐年递增，预计2025年末将达到1128万亿日元。利息偿付费用将达10.5万亿日元。在日本央行放弃负利率政策后，如果长期利率上升，那么偿付利息将进一步加重财政压力。

标题图片：PIXTA

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