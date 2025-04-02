2024年新车销量减少

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2024年新车销量时隔两年转为负增长。大发工业违规问题影响较大。

据日本汽车销售协会联合会和全国轻型汽车协会联合会公布的数据，2024年日本国内新车销售量为4421494辆，较上一年减少7.5%，同比转为负增长。其中轻型汽车（排量660毫升以下）同比减少10.7%至1557868辆，标准车（除轻型汽车以外的乘用车和货车，排量660毫升以上）同比减少5.6%至2863626辆。

被曝出存在大规模违规问题的大发工业销量同比锐减38.3%，由大发代工的马自达和斯巴鲁销量也出现下滑，甚至连丰田（含雷克萨斯）销量也减少了13.8%。八家大型车企中有五家都出现了同比下滑。

各主要品牌2024年新车销量

全年销量（同比增减率） 丰田+雷克萨斯 1441652（-13.8） 铃木 721785（+10.9） 大发 366635（-38.3） 本田 668414（+12.4） 日产 475569（-1.1） 马自达 141965（-20.2） 斯巴鲁 103522（-2.3） 三菱汽车 119480（+15.2） 全品牌 4421494（-7.5）

根据日本汽车销售协会联合会与全国轻型汽车协会联合会的数据制作

标题图片：PIXTA（时事社）

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