地方小城镇的年轻人，对未来感到迷茫

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考大学和找工作，往往会成为年轻人做出“离开故乡”这样一种人生决断的契机。不过，“离开故乡”的绝大多数都是地方上的年轻人，大城市里的孩子往往会和父母住在一起，继续过着既不需要交房租，也不用操心吃饭问题的舒适生活。出生在不同的地方，起跑线就不同？

据说，受到少子老龄化和人口向大城市集中等因素影响，越来越多的日本各级地方政府已经难以维续自身的市町村功能。2024年4月召开的人口战略会议曾发布预测，称未来大约30年内，日本全国1729个地方政府中，约744个市町村（占比超40%）可能会消失。人口为何会被大城市吸走呢？

日本财团2024年秋季针对全国47个都道府县各100名17到19岁年轻人（合计4700名）实施了一项意识调查。当被问及他们对自己15岁时生活过的城镇有何印象时，三大都市圈和地方圈的受访者中，均有大约90%的人表示“感觉亲切、舒服”，可以看出多数人对故乡都很有感情。

然而，当询问他们“是否能够过上充实的生活”时，三大都市圈中心地区91.9%的受访者表示了肯定意见；相较于此，地方圈周边地区受访者的肯定回答为72.5%，两者相差近20个百分点。差距更为显著的是“补习班、培训班的选项丰富”“未来出路多”这两项。在“未来出路”方面，表示选择丰富的三大都市圈受访者为80.1%，地方圈周边地区受访者则仅有37.7%，前者比后者高出一倍以上。

关于“将来是否愿意住在15岁时生活过的都道府县”，都市圈中心地区无论男女，都有四分之三的受访者表示愿意，而地方圈周边地区仅有二分之一左右表示愿意。

顺便提一句，关于“将来是否愿意住在15岁时生活过的都道府县”，按照表示愿意的受访者占比高低排序，“神奈川县”以84%位居榜首，其次是“大阪”（77%）和“东京”（76%）。前十名均为三大都市圈等拥有政令市的都道府县。而表示愿意的受访者占比最低的是“和歌山县”（41%），关东地区则是“茨城县”（47%）。

标题图片：PIXTA

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