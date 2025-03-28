日本历年的新年金枪鱼拍卖价格之变化

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本文为大家梳理了2001年以来东京筑地和丰洲市场历年的新年首次拍卖金枪鱼的价格变化。

东京丰洲市场每年1月5日都例行举办新年首次竞拍活动。其中最引人关注的莫过于金枪鱼，2025年，一头来自青森县大间的太平洋蓝鳍金枪鱼拍出了2.07亿日元的历史次高价。

回顾2001年以来的价格变化，2010年以前，竞拍的最高价格超过1000万日元的情况十分罕见，2013年拍出了1.554亿日元，首次突破1亿日元大关。之后，作为正月的一道亮丽风景，日益受到整个社会的关注。迄今为止的最高价格是筑地市场2019年迁至丰洲市场后首次在新年竞拍活动中拍出的3.336亿日元。

每年竞拍下最高价的金枪鱼基本都来自拥有绝对品牌实力的青森县大间。唯有2011年例外，是产自北海道户井的金枪鱼。户井渔业合作社位于和大间隔津轻海峡相望对岸，与大间渔业合作社渔民捕捞海域基本相同。当时竞拍者围绕产自户井的一头超过300公斤的巨型金枪鱼展开了激烈角逐。

标题图片：PIXTA

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