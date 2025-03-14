全球城市综合实力榜发布，东京连续九年居第三

日本信息库

日本森大厦集团旗下智库近日发布全球城市综合实力排行榜，前五名连续九年保持相同阵容。令人有些吃惊的是，东京竟然排在了巴黎前面！？

森大厦集团旗下智库“森纪念财团城市战略研究所”近日发布《2024全球城市综合实力排行榜》，东京连续九年稳居第三。

解除旨在防控新冠疫情的出行限制后，东京为应对日益增多的外国游客住宿需求，增加了高级酒店的客房数量，旅游地的设施完善度受到肯定，在“文化交流”领域的全球排名升至第三。但因受到工资水平较低，以及日元贬值、物价上涨造成消费低迷等因素影响，在“经济”领域的排名继去年之后依然处于历史最低水平的第十位。

即将举办大阪关西世博会的大阪，排名较前一年上升两位至第35位，福冈和前一年持平，排在第42位。

全球城市综合实力排行榜通过“经济”“研究开发”“文化交流”“居住”“环境”“交通”六个领域70个指标对全球多个城市进行评估，每年发布一次。自2016年以来，伦敦、纽约、东京、巴黎、新加坡连续九年牢牢占据前五强的地位。

标题图片：PIXTA

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。