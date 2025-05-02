本田N-BOX连续三年稳居新车销量榜榜首

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N-BOX凭借“轻巧而宽敞”的口碑继续保持稳固人气，地位不可撼动。

近日，日本汽车销售协会联合会与全国轻型车协会联合会发布乘用车销量排行榜，本田的轻型车“N-BOX”连续三年稳居榜首。N-BOX外形小巧，而车内空间宽敞，引领了轻型车的人气风尚。不过，2023年秋的全系改款效果欠佳，销量同比减少10.9%至206272辆。

第二和第三位均出自丰田汽车，分别是“卡罗拉”（166856辆，同比增长7.8%）和“雅力士”（166162辆，同比减少14.5%）。

因大规模违规认证问题曝光而不得不停产的大发工业的轻型车“TANTO”销量锐减41.2%至93756辆，由上一年的第三位下滑至第七位。其轻型车“MOVE”则已经被甩出前十名之列。

2024 2023 1 *N-BOX（本田） *N-BOX（本田） 2 卡罗拉（丰田） 雅力士（丰田） 3 雅力士（丰田） *TANTO（大发） 4 *SPACIA（铃木） 卡罗拉（丰田） 5 SIENTA（丰田） SIENTA（丰田） 6 NOTE（日产） *SPACIA（铃木） 7 *TANTO（大发） *MOVE（大发） 8 * HUSTLER（铃木） NOTE（日产） 9 FREED（本田） ROOMY（丰田） 10 普锐斯（丰田） 普锐斯（丰田）

*表示轻型车

编辑部根据日本汽车销售协会联合会与全国轻型车协会联合会的数据制作

标题图片：N-BOX系列（本田提供）

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