《纽约时报》为何力推“富山”？

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近日，美国《纽约时报》电子版评选出“2025年52个必访之地”，日本“富山市”荣登榜单。“为什么选富山？”——抱有这种失礼想法的你，对富山的魅力知之甚少！

《纽约时报》评价富山是一个“可以远离喧嚣，享受人文奇观和美食”的城市。

作为“人文奇观”的象征，《纽约时报》列举了国际著名建筑家隈研吾设计的“富山市玻璃美术馆”。该美术馆建于2015年，是富山市致力于打造“玻璃之城”的集大成之作。这里除了展示国内外现代玻璃艺术家作品的常设展外，还不定期举办个性化的专题策划展。建筑主体由花岗岩、玻璃、铝等建材组合而成，让人不禁联想到多姿多彩的立山群峰。与金属质感的外观形成鲜明对比的，是建筑内部大量使用了富山县产的木材，营造出宽敞而温暖的空间。《纽约时报》盛赞其是一座“木与光交织的大教堂”。



富山市玻璃美术馆外观（图片：富山市观光协会）



富山市玻璃美术馆内景（图片：富山市观光协会）

如果对单纯参观感到意犹未尽，那么建议你去“富山玻璃工房”。在那里你可以参加体验项目，亲手制作属于自己的个性化水杯和小花瓶等器物，包括事前讲解在内，用时大约一小时。



富山玻璃工房体验玻璃吹制（图片:富山市观光协会）

在“美食”方面，《纽约时报》介绍了一些“内行人”喜欢的居酒屋和酒吧，而提到富山具有代表性的美味，当属鰤鱼、荧光乌贼等海产。其中，被称作“富山湾宝石”的“白虾”，市场流通量很小，所以去到当地后一定要尝一尝。连壳一起炸出来的什锦天妇罗等菜肴，口感酥脆，唇齿留香，去壳做成刺身或海带腌虾，细滑粘稠的独特口感和柔和的甘甜，让人欲罢不能。



白虾（图片：富山观光推进机构）



白虾炸什锦（图片：富山观光推进机构）

本地特色拉面“富山黑汤拉面”作为一种大众美食正越来越受到追捧。面如其名，最大的特点是汤底呈浓郁的黑褐色。每家面馆的拉面品相各有差异，但基本都会使用粗面、厚厚的叉烧肉、大葱切成的葱花、粗粒研磨胡椒，整体上风格粗犷。据说这种拉面起源于战后重建期，当时主要供应给富山市中心的工人，重口味的拉面既可以补充盐分，又可以搭配米饭。



富山黑汤拉面（图片：富山市观光协会）

每年9月1日至3日，富山都会举办“Owara风之盂兰盆节”民俗活动。女性舞者身着统一的浴衣，头戴草帽遮住脸，做着整齐划一的动作集体前进的景象颇有几分神秘色彩。昔日农民把从春分日（3月20日）算起第210天的9月1日视作“风之异变日”，始终保持着警惕，注意防范风灾。由于这是人们在台风季节到来之际以跳舞来祈求镇风祛灾，所以渐渐地就被称为“风之盂兰盆节”。



风之盂兰盆节（图片：富山市观光协会）

如果你接下来打算做一个富山之旅的计划，或许正好会遇到樱花季。在松川游船河道边的樱树下散步自会感觉心旷神怡，坐在游船上赏樱也别有一番情趣。樱花和残雪皑皑的立山群峰遥相呼应的同框画面也是富山独有的赏樱绝景。



松川游船河道边的樱树（图片：富山市观光协会）



图片：PIXTA

《纽约时报》自2005年起，每年发布一次全球值得前去的旅行地。2023年盛冈和福冈、2024年山口相继入选。今年还有即将举办世博会的大阪入选榜单。

标题图片：松川游船河道的游船（PIXTA）

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