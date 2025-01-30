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赏樱尚须待，赏梅正当时

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梅花和樱花都是“蔷薇科李属”落叶乔木。相较于樱花受到近乎狂热的追捧，梅花就显得人气平平，这或许是因为赏梅时节天气依然寒冷之故？让我们穿上大衣一起去闻香看梅，尽情领略它凌寒傲放、不输樱花的美丽吧！
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在寒冷的季节，梅花开百花之先，独天下而春，故有“百花之魁”的美誉。

梅花原产自中国，一般认为是经朝鲜半岛传入日本的。据称成书于奈良时代末期的《万叶集》中，有超过100首咏梅的和歌，由此可以推测，日本早在奈良时代已经开始栽种梅花供显达尊贵之人欣赏。

梅花与樱花的区别方法

梅花和樱花都是“蔷薇科李属”植物。梅花的花期较早，但与樱花花形非常相似。虽然因品种和个体差异而无法一概而论，但比较简便的区分方法是看花朵的生长方式和花瓣的形状。

  • 梅花的花朵几乎没有花梗，直接长在树枝上；樱花则有较长的花梗与花托树枝相连。
  • 梅花的花瓣呈圆形，樱花的花瓣前端多有V形缺口。

图片：PIXTA
图片：PIXTA

梅花据说有400多个品种，在日本被大致分为野梅、绯梅、丰后三个大系。它们经常作为景观树木而被种植在公园和庭院，大家可以在散步的时候顺便观赏一下充满个性的梅花。

野梅系（真梅系）

由野生原种或变种演化而来，据说是从中国传入日本的梅树的后代。树枝纤细，花朵和叶子都较小，但花香浓郁。

初雁   在立春之前开放，因而又有“早梅”“寒梅”之称。花朵极小，呈白色或淡桃粉色。

图片：PIXTA
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随心   一个枝头上会开出白色、粉色、混合色等各种色彩的花朵，因此而得名。

图片：PIXTA
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御所红   多重花瓣，雄蕊很多，显得雍容华贵。

图片：PIXTA
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内里   白色花瓣的前端带有浅红色。

图片：PIXTA
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绯梅系

花朵基本呈红色或绯色。实际上除了花朵外，树枝和树干的内部也是红色。多用于庭院观赏树木或盆栽。

红千鸟   花朵中等大小，单层花瓣，呈明艳的红色。

图片：PIXTA
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苏芳梅   “苏芳”是原产于印度尼西亚的一种豆科植物，可以制成深红色的染料。因花朵呈暗红色而得名。

图片：PIXTA
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丰后系（杏梅系）

梅和杏的杂交品种。叶片较大，大多生长良好，花朵多为桃红色。

杨贵妃   多重花瓣，风姿绰约，无愧绝世美女之名。花香甘甜，沁人心脾。

图片：PIXTA
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八重扬羽   多重花瓣，花朵较大。花如其名，似蝴蝶飞舞般华美动人。

图片：PIXTA
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标题图片：三重县Inabe梅林公园和铃鹿山脉（PIXTA）

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