70%的个人投资者享受过“股东优待”

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就算自己投资的公司股票下跌，只要有“股东优待”这种福利，就能得到些许安慰。在日本投资的一大特点，就是你可以收到企业以礼品券、折扣券等形式给予股东的奖赏。

2024年11月的一项调查显示，在2076名20到69岁的股票投资者中，70.4%的人在过去一年里享受过“股东优待”。

针对其中的363人，该调查询问了他们利用奖赏所产生的全年省钱效果或回馈金额，回答“5000日元以下”者占比为26.0%，“5000到1万日元之间”者占比为24.9%，“1万到5万日元之间”者占比为23.7%，合计占到了整体的四分之三。有11.6%的人获得过10万日元以上的回馈。

关于最常使用的奖赏，“商品券、礼品券”位列榜首，占比为28.9%。其次是“折扣券、优惠券”（25.9%）、“食品、日用品”（14.9%）。排名靠前的都是日常生活中利用起来很方便的优惠福利。

关于使用奖赏时感受到的好处，列举“可以减少购物和吃饭等开销”（42.4%）、“实质上相当于高收益”（31.7%）等实惠型选项的人较多，“作为股东的与众不同感”排在第三，可以看出有许多人还很在意作为股东的自豪感。

针对享受过“股东优待”的受访者，当被问及是否会推荐没有投资经验的朋友去投资有奖赏的股票时，表示“肯定会”者占25.1%，“如有机会应该会”者占46%表示，合计比例达到71.1%。

标题图片：PIXTA

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