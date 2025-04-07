7%的受访者曾在社交媒体上实施过网暴

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互联网和社交媒体上的网暴行为已经成为一个社会问题。近日一份问卷调查显示，7%受访者坦言自己曾有过加害行为。

法律相关技术服务企业“律师.com”2024年12月针对注册使用该公司服务的1329名会员实施了一次网络问卷调查。结果显示，7%的受访者曾有过在互联网或社交媒体上实施网暴的行为，其中超过一半的人当时没有意识到其行为是网暴。

表示曾有过网暴行为的受访者（93人）中，47.3%表示当时意识到了自己的发帖属于网暴行为，而52.7%则表示没有意识到。

关于网暴的内容（多选），列举“外貌、性格、人格”相关内容的人最多，占比达77.4%。另外也有“虚假信息”（29%）、“曝光个人信息”（12.9%）、“威胁”（11.8%）等内容。律师.com公司相关人士表示，许多人似乎会做出预料之外的过激行为，情况比较严重。

关于发帖的动机（多选），列举“释放压力”的人最多，占比为36.6%，其次是“骚扰他人”（15.1%）、“对方一直在网暴自己”（11.8%）等。关于网暴对象（多选），列举最多的是“普通人”（68.8%），其次是艺人（17.2%）、政治家（16.1%）等名人。

标题图片：PIXTA

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