东京市区新建公寓，均价连续两年超1亿日元

日本信息库

据称，2024年日本首都圈新建公寓的单套最高价格，是“Classy Tower新宿御苑”的20亿日元。这对于痴心妄想着“中一等彩票，发意外之财”的小市民来说，是穷尽一生都无法企及的。

不动产经济研究所（东京新宿）公布的2024年东京都23区新建公寓平均价格同比下降2.6%至1.1181亿日元，连续两年破1亿日元大关。建材和人工费不断上涨，售价也一直在高位徘徊。售量为8275套，同比减少了30.5%。

首都圈整体（东京都、神奈川县、埼玉县、千叶县）同比下降3.5%至7820万日元。东京都23区的供应量大幅减少，拉低了平均值。但从地区来看，东京郊区为5890万日元（上涨8.9%），神奈川县为6432万日元（上涨6.0%），埼玉县为5542万日元（上涨13.8%），千叶县为5689万日元（上涨18.9%），各地的均价都有所上升。

首都圈整体供应量同比减少14.4%至23003套，创下自开始调查的1973年以来的历史最低值。单套1亿日元以上的“豪宅”同比减少526套至3648套。

2025年的发售量预计同比将增加13.0%，恢复至26000套，但由于建设费和人工费居高不下，销售价格依然面临上涨压力。

标题图片：PIXTA

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。