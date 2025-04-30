救护车出动次数屡创新高

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在老龄化问题持续发展等因素影响下，日本2023年救护车出动次数创出历史新高。2024年的全国统计数据尚未出炉，但各地纷纷报道称“已连续三年创新高”。

日本总务省消防厅发布的数据显示，2023年全国救护车出动次数（含消防救灾直升机）共计7640987次（同比增加大约408000次，+5.7%），运送人员共计6643379人（同比增加大约424000人，+6.8%）。

平均每天出动20900次，接近每4秒出动一次。从运送人数来看，相当于每20个国民中就有一人曾被救护车运送过。

发生新冠疫情的2020年曾一度出现减少，但体现老年人口增多等状况，救护车出动次数、运送人数整体上一直保持着增加的倾向。

许多地方政府都苦于救护人员短缺。三重县松阪市从2024年6月开始推行一项新制度，一旦动用救护车送医，即使最后没有住院，每人也需要支付7700日元。同年12月，茨城县的22家大医院也开始执行相同的制度。

从各种事故的救护车出动次数来看，主要是“突发疾病”（5174494次，同比增加5.9%）、“普通受伤”（1185397次，同比增加7.6%）、“转院”（556367次，同比增加3.5%）、“交通事故”（399577次，同比增加4.5%）等。从2023年的倾向来看，运动比赛造成的事故共出动救护车41900次，同比增幅高达17.3%。

与二十多年前的2001年相比，“交通事故”的占比大幅减少，但“突发疾病”的占比增加了10个百分点以上，占到了整体的近七成。

救护车运送的各年龄段人员来看，65岁以上老年人为4093552人（同比增加6.0%），18岁以上65岁以下的“成年人”为1968232人（同比增加5.7%），出生28天以上7岁以下的“婴幼儿”为336047人（同比增加22.6%）。

2001年时，老年人在运送总人数中的占比为38.5%，2023年大幅上升至61.6%。

2023年，救护车抵达现场用时（从接到电话到抵达现场所花费的时间）的全国平均数据为10分钟，医院收治用时（从接到电话到医生接治所花费的时间）为45.62分钟，均较上一年有所改善。不过，与新冠疫情前的2019年相比，分别慢了1.3分钟和6.1分钟。

标题图片：PIXTA

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