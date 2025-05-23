空闲时间打零工，“赚取生活费”

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日本劳动市场近年出现一种新的零工方式“Spot Work”，为那些寻求额外收入或者需要弹性工作时间的人提供了更多的赚钱机会。不过，尽管这种工作模式方便、合理，但似乎也出现了不少纠纷。

Spotwork是一种在日本流行的零工经济，这种工作通常是短期且只有单次，从简单的手工劳动到专业服务等，工作种类繁多。它的一大特点就是灵活性，将劳动方的需求与人手短缺行业的需求匹配起来。劳动者可以根据自己的时间和能力选择合适的工作，使用手机软件进行匹配，接下或者发出短时间或一次性工作订单，这种所谓的“副业零工（Spotwork）”“空闲打工”之类的工作形式正变得越来越多见。

日本劳动组合总联合会（简称“总联”）2024年12月针对1000名15岁以上有过副业零工经历的民众实施了一次调查。关于想干副业零工的理由，表示“想赚取生活费”的受访者最多，占比为27.1%，其次是“有效利用时间”（24.5%）、“即时支付酬劳”（18.4%）。

当被问及从事了何种副业零工时，列举“仓储作业”（27.5%）和“餐饮店员工”（21.0%）的受访者明显较多。

当被问及是否知道打副业零工的人在享受失业救济金、厚生年金等国家福利保障与正式员工存在差异时，表示“知道”和“多少知道点儿”的受访者合计比例为67.9%，32.1%表示“不知道”。

从性别来看，表示“知道”的女性受访者合计比例为62.8%，而男性为73.0%，相差超过10个百分点。从年龄段来看，20岁以下者为77.5%，而50岁以上者为56.5%，年纪越小，认知度越高。

打过副业零工的受访者中，近半数（46.8%）在工作上遇到过纠纷，具体来说，实际工作内容或条件与招聘时的不一样、指示不够清楚或缺少培训等情况较多。

标题图片：PIXTA

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