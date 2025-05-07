日本人才短缺依然严重，必要对策还得是涨薪

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受到日本少子老龄化和人口减少的影响，雇主感觉人手短缺的比例持续高于世界平均水平。

就获取人才的问题，人才综合服务企业万宝盛华集团（东京都港区）2024年10月针对包含日本在内的全球42个国家和地区的雇主实施了一次问卷调查。共收到40413份有效回答，其中日本国内有效回答1050份。

从世界范围看，感觉人才短缺的雇主比例同比下降1个百分点至74%。而日本虽然同比下降了8个百分点，但依然达到了77%，持续高于世界平均水平。

42个国家和地区中，人手短缺感最高的是德国（86%，同比上升4个百分点），其次是以色列（85%，同比上升3个百分点）、葡萄牙（84%，同比上升3个百分点）。日本则较世界平均值74%高出3个百分点，排在第15位。

有关缓解长期人手短缺问题的对策，日本的经营者们考虑得最多的是“涨薪”和“提升现有员工的职业技能”（占比均为30%）。除了涨薪外，企业经营者还通过支持员工职业发展等多方面的举措，以期确保人力资源。另一方面，“增加合同工和临时工”“业务外包”等有效发挥正式员工以外的人才力量的机制，也已变得不可或缺。

标题图片：PIXTA

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