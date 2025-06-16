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“今天的饭饭好像比平时的味道更高级呢，喵喵”“为什么会有一个带红薯的美味蛋糕呢？”——就算猫咪和狗狗并不知道自己的生日，但主人还是想为他们庆祝一番！

Anicom财险公司于2024年11月上旬面向公司签约客户实施了一项网络调查。结果显示，82%的受访家庭“会给宝贝宠物庆祝生日”。

许多受访者家庭会在宠物生日时“购买礼物”或“拍纪念照”。其中，有些还会开“派对”，或者“一起外出住宿旅行”。

礼物主要是“零食”和“玩具”。养狗的家庭中，购买“生日蛋糕”的情况也比较多。经营宠物用品的电商网站等都推出了动物也可以放心食用的蛋糕，主要是用水果、蔬菜、肉类等食物泥制成。

顺便提一句，给宠物买礼物的花销主要集中在1000到2000多日元这个区间。

在调查中，有些受访者表示，“以前一直觉得不会大张旗鼓地给宠物庆祝生日，但亲身饲养之后，宠物的地位变得比子女还高，甚至会比庆祝孩子的生日更隆重”“狗狗的生长速度比人要快好几倍，所以想给狗狗好好地过生日”，等等。

标题图片：PIXTA

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