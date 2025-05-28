《名侦探柯南》《排球少年！！》大放异彩，日本本土电影票房创新高

日本信息库

《名侦探柯南》的号召力着实恐怖。2022年《万圣节的新娘》票房97.8亿日元，2023年《黑铁的鱼影》票房138.8亿日元，而2024年《100万美元的五棱星》更是创出158亿日元的票房，可谓是拉动本土电影票房收入的最大功臣。

由多家大型电影发行商组建的日本电影制作者联盟公布的数据显示，2024年电影票房总收入同比减少6.5%至2069.83亿日元，观影人数同比减少7.1%至1.444亿人，每名观众平均票价同比增加9日元至1433日元。

从票房收入的细分情况来看，日本本土电影同比增长5.1%至1558亿日元，超过2016年的1486亿日元，创历史新高。东宝公司的动漫电影人气火爆，《名侦探柯南 100万美元的五棱星》（158亿日元）和《剧场版排球少年！！垃圾场决战》（116.4亿日元）占据前两位。真人电影方面，《王者天下 大将军归来》（东宝/索尼影视娱乐）以80.3亿日元的不俗成绩位居前列。

而西方电影表现不佳，同比减少30.2%至511.83亿日元。《头脑特工队2》的票房仅为53.6亿日元，不及本土电影的第五名。整体上看，西方电影拖累了全年总票房。

全年公映数量方面，本土电影同比增加9部至685部，西方电影同比减少51部至505部，合计共上映电影1190部。电影院银幕总数同比增加22块至3675块。

标题图片：PIXTA

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。