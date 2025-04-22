日本中小学生心中的理想职业是什么？

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中小学生将来长大后想从事哪些职业？除了学校老师等给人踏实印象的职业外，似乎也有不少人会选择重视“快乐”。

互联网服务供应商NIFTY2024年11至12月期间针对阅览过公司旗下儿童服务网站的中小学生实施了一次线上调查，获得2247份回答，结果显示93.8%的受访学生表示自己有将来想要从事的职业，最受欢迎的职业是学校老师（6.5%）。

在小学和初中生合并统计的排行榜上，不公开真容，使用2D或3D角色形象发布视频的虚拟主播（Vtuber）受欢迎程度较上一次调查大幅上升。首次超过油管博主进入了前四名。

关于小学生想要从事的职业，选择插图画家的人最多，其次是歌者、学校老师、虚拟主播、油管主播。

而初中生想要从事的职业方面，支持率最高的依次是学校老师、药剂师、公务员、音乐人、配音演员。虚拟主播进入了前十名。和小学生相比，给人踏实印象的职业排名靠前，NIFTY 相关人士分析认为，“或许初中生中，开始从现实角度思考未来的人较多”。

关于为何想要从事某些职业，许多孩子认为把兴趣、爱好等自身喜欢的事情作为职业的话，“应该会感到快乐”。

标题图片：PIXTA

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