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京都市在3月25日通过了一份条例修正案，其中包括上调面向酒店、旅馆住宿人员征收的“住宿税”等内容。调整方案显示，如果一晚住宿费超过10万日元，税额将达1万日元。

京都市于2018年推出了住宿税，针对市内所有酒店、旅馆等设施的住宿人员征收每晚200到1000日元的税金。近年来，外国游客大幅增加，导致旅游地周边出现拥挤混乱和交通堵塞等现象，所谓的“过度旅游”（overtourism）问题日益加剧。据称，采取对策缓解拥堵和解决问题需要花费大量经费，所以该市决定提高税额。

下表对现行税额和调整方案进行了对比。如果入住一晚超过10万日元的高级酒店、旅馆，税额将提高9倍至1万日元。该条例修正案已经通过，市政府计划在2026年3月正式施行。京都市公布的数据显示，2023年住宿税收入达到创新高的52亿日元。预计上调住宿税额后将达到126亿日元。

京都市的住宿税

现行 调整后方案 6000日元以下 200日元 200日元 6000到2万日元 200日元 400日元 2万到5万日元 500日元 1000日元 5万到10万日元 1000日元 4000日元 10万日元以上 1000日元 1万日元

（注）修正案施行后依然维持研学旅行学生免交住宿税等现行规定

住宿税是一种地方税，地方政府制定条例，经总务大臣同意后进行征收。东京都和大阪府分别于2002年和2017年开始征收，预计今年4月全国将有13个地方政府推行这种政策。从现行税额来看，北海道二世谷町最高2000日元（最低一档为100日元）的标准较为突出，但京都市的条例修正案将大幅超过这一水平。

此外，包括北海道、长野县、山梨县富士山周边、三重县的伊势志摩地区、冲绳县等外国游客较多的旅游地在内，全国已有近50个地方公开表示将研究征收住宿税问题。

标题图片：被游客挤得水泄不通的二年坂，2024年4月，京都市东山区（时事社）

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