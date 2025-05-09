日本就业人数何以创新高？

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近段时期，日本报道“用工荒问题严重”的新闻越来越多。但政府实施的劳动力调查显示，2024年就业人数创出了历史新高。这又是为什么呢？

日本总务省实施的劳动力调查显示，2024年就业者人数同比增加34万人至6781万人，创下自有可比数据的1953年以来的历史新高。“就业者”指的是15岁以上人群中，有工作且正在工作或暂时停工的人。

从性别来看，女性就业者增加31万人至3082万人，男性就业者增加3万人至3699万人。总数上男性较多，增幅上女性较为突出。

为了按照年龄段来划分就业者，下图用不同深浅的绿色系来表示59岁以下各年龄段，用橙色系来表示60岁以上各年龄段。59岁以下（绿色）就业者在上世纪90年代达到顶峰后转为减少趋势，而60岁以上（橙色）就业者就像是在填补这部分缺口一样不断增多。可以看出，“就业人数创新高”是通过大量60岁以上老年人就业实现的。

此外，仔细观察绿色区域可以发现，浅绿色（年轻人群）的下坡形态非常清晰，深绿色（中老年）的占比在增加。这将在5年后、10年后的就业人员年龄结构上得到反映。

得益于女性和老年人劳动力的增多，即使是在人口减少的社会条件下，就业人数依然创出了历史新高。不过，女性和老年就业人员中，很多人选择的都是兼职而非全职的工作方式，这就意味着从工作时间上看，总劳动力投入并未显著增加。因而，用工荒问题并不能得到解决。我们依然面临在少子老龄化成为常态的背景下如何充分保证劳动力的课题。

标题图片：PIXTA

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