拉面店倒闭数量创新高

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2024年全国拉面店倒闭数量创历史新高。尽管材料、水电燃气费、人工费等成本飙升，但受制于人们潜意识中对拉面价格不能高于“1000日元门槛”的印象，店家始终无法充分涨价。一方面是少数名店生意火爆，另一方面是随处可见的小店在苦苦挣扎，整个行业日趋两极分化。

根据东京商工调查公司的调查，2024年共有57家拉面店倒闭。这个数字超过了自开始此项调查以来的历史前高，也就是2023年的45家，创下历史新高。调查对象为负债超过1000万日元的法人，不含个体经营的店铺。商工调查公司相关负责人表示，如果算上个体户，破产的拉面店数量可能就更多了。

所有倒闭店铺中，70%是因为“销量不佳”所致。尽管倒闭数量较多，但负债总额仅为23亿日元，并不是太多，因此可以认为倒闭的多数是苍蝇小面馆。

受到新冠疫情肆虐全国的影响，2020年以后有一段时间拉面店普遍门可罗雀。但政府给销售额锐减的中小企业发放了救助金，以及用于继续雇佣员工的补助金，得益于种种扶持政策，2020年到2022年期间的倒闭数量反倒一直在减少。之后，随着新冠疫情的平息，客流逐渐恢复，但却受到物价暴涨的冲击，拉面店的经营状况持续恶化。

拉面是大众美食的代表，也是日本的国民美食，长期以来一直有价格不能超过1000日元的说法。商工调查相关人士认为，随着物价的普遍上涨“缺乏特色的拉面店受制于‘1000日元门槛’，在无法轻易涨价的情况下，收益不断恶化”。而另一方面，采用预约制，以特殊感为卖点的少数名店则推出了2000多日元的拉面，博得了火爆人气。

从地区来看，关东（25家）和近畿（13家）的倒闭店铺数量占到整体的三分之二。在新店层出不穷，竞争激烈的大都市圈，商家经营破产的现象非常突出。总店位于仙台，共有6间店铺的Broth Up已于2024年2月依据《民事再生法》申请破产保护，放弃了自主重建。

标题图片：PIXTA

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