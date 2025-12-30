2026年的节假日：期待暌违多年的秋季长假！

日本信息库

“长假”是具有魔力的词汇，一听就会觉得精神一振。值得高兴的是，2026年9月有一个含周末的五天中长假！这是因为日本的《节日法》规定，“两个节日之间的工作日调整为休息日”，所以，9月21日的敬老日和23日的秋分日之间的22日就变成为休息日。这是自2015年以来，也就是时隔11年之后再次在9月适用此项规定。

2026年4月底5月初的黄金周日期分布比较尴尬。但9月有一个五天的中长假！

2026年节假日一览

元旦 1月1日（周四） 成人节 1月12日（1月的第2个周一）/周六、周日和周一，三天小长假 建国纪念日 2月11日（周三） 天皇诞生日 2月23日（周一）/周六、周日和周一，三天小长假 春分日 3月20日（周五）/周五、周六、周日，三天小长假 昭和日 4月29日（周三） 宪法纪念日 5月3日（周日） 绿之日 5月4日（周一） 儿童节 5月5日（周二） 调休 5月6日 (周三) 海之日 7月20日（7月的第3个周一）/周六、周日和周一，三天小长假 山之日 8月11日（周二） 敬老日 9月21日（9月的第3个周一）/含周末至秋分日，五天中长假 调休 9月22日（周二） 秋分日 9月23日（周三） 体育日 10月12日（10月的第2个周一）/周六、周日和周一，三天小长假 文化日 11月3日（周二） 勤劳感谢日 11月23日（周一）/周六、周日和周一，三天小长假

编辑部依据内阁府网站信息制作

年末年初，9天长假

2025年年末，通常被视为全年“收官日”的12月28日是周日，这样，可能许多人都会选择在12月26日（周五）结束一年的工作。由于1月4日恰逢周日，所以2026年普遍将从1月5日（周一）开始上班。这次也和2024年末到2025年初的新年假期一样，连续两年都是连续休息9天的长假！然后，再坚持一周，又将迎来快乐星期一，成人节的三天短假！

2月，“天皇诞生日”，小长假

2月是一年中最冷的月份，总让人有些精神萎靡之感。11日“建国纪念日”是周三。虽然无法构成连休比较失望，但周中有一个喘气之日，似乎也还不错。23日“天皇诞生日”是周一，所以可以构成一个小长假！

3月，“春分日”，小长假

“春分日”是20日周五，可以构成一个小长假。

黄金周，大胆尝试一下，拼凑一个12天长假如何？

4月29日“昭和日”是周三，前后不搭很尴尬。如果按照日历上零碎的节日来休假，只能拼出一个从5月2日周六到6日周三的五天中长假，完全体会不到黄金周的满足情绪。但如果4月30日和5月1日休带薪假，那就能变成8天长假；如果再一咬牙，4月27日和28日也用带薪假来调节，那么一口气串联成12天长假也完全可能！

6月，没有节日的寂寥之月

7月，“海之日”，快乐星期一

“海之日”固定在7月的第3个周一，小长假得到保障，让人倍感欣慰。在出现苦夏状态之前给自己充充电吧！

8月，“山之日”，断续假日

11日“山之日”是周二，于是就形成了一个断续的假日。不过，许多公司把“盂兰盆节假期”定在这一周，所以“山之日”的存在感可能原本就比较弱。

白银周，振奋人心的五天中长假

“敬老日”固定在9月第3个周一，确保了快乐星期一的三连休。23日“秋分日”是周三。《节日法》规定“两个节日之间的工作日调整为休息日”，所以22日周二也休息。换句话说，算上周末就是一个可以休息到周三的中长假。这是自2015年以来，也就是时隔11年之后再次在9月适用此项规定。

10月，“体育日”，快乐星期一

“体育日”固定在10月的第2个周一。好好利用这个小长假，改善一下平时运动不足的问题吧！

11月，期待断续休假和小长假

3日“文化日”是周二，于是就形成了一个断续的假日。23日“勤劳感谢日”是周一，构成一个小长假。感觉11月比较容易熬过去。

2026年末到2027年初，六天中长假，最短模式的新年假期

2024年末-2025年初、2025年末-2026年初，有幸连续两次赶上九天长假，但2026年末收官日的12月28日是周一，可能许多企业29日才开始放假。正月三天假期结束后，1月4日是周一，这样的假期不太能够彻底休息放松。

标题图片：PIXTA

