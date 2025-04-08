黑胶唱片产值达到35年来最高水平

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此前很长一段时间持续低迷的黑胶唱片生产日益向好，越来越受到通过付费订阅（subscription）方式享受数字化音乐视听服务的年轻人群体的喜爱。

日本唱片协会2025年1月发布的数据显示，2024年日本音乐和西洋音乐黑胶唱片合计产量同比增加17%至3149000张，产值同比增加26%至78.87亿日元。自1989年以后，即35年来首次超过70亿日元。

日本国内黑胶唱片产值在1980年创出1812.38亿日元的历史峰值，后来随着CD的普及、数字化音乐视听服务的崛起，2010年已萎缩至1.7亿日元。产量的峰值是1976年的199752000张。

黑胶唱片的新曲数量也在不断增多。2024年共有900首新曲，已经达到2011年（41首）的22倍。

关于近年来黑胶唱片再掀人气的背景原因，日本唱片协会相关人士认为，“许多偶像艺人和J-POP等音乐人通过黑胶唱片推出新曲，加上以前的热门作品通过黑胶唱片形式重新发售，可能促进了粉丝群体的扩大”。据分析，尺寸比CD更大的唱片套作为一种家装内饰受到人们喜爱，置身数字时代，在唱机上摆好唱片，放下唱针的一番操作也让人觉得充满新鲜感，加上相对便宜的电唱机日益普及，多种综合因素支撑起了黑胶唱片的人气。

标题图片：PIXTA

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